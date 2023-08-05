Açlığa karşı acil maaş zammı

İğneden ipliğe gelen zamlar nedeniyle geçimini sağlayamayan belediye işçileri sokağa çıktı. Avcılar, Buca ve Bayraklı belediyelerinde çalışan işçiler, açlıkla baş başa bırakıldıklarını söyleyerek zam istedi.

Emek Servisi

Ekonomik kriz işçileri de vuruyor. Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, İstanbul Avcılar Belediyesi önünde eylem yaparak maaşlarının düzeltilmesini istedi. Belediyede çalışan bin 160 işçinin çalışma koşullarına da tepki gösterdi.

Belediye İş 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, geçen yıl yürürlükte imzaladıkları sözleşme ardından her ürünün fiyatının kat be kat arttığını, Avcılar Belediyesi yönetiminin bazı müdürlerinin maaşlarını 30 bin TL'ye çıkarıldığı halde işçilerin 12 bin TL aylık ücretle geçinmelerinin istendiğini söyledi. Yöneticilerin kafalarına göre sistem uyguladığını, işçilere mobbing uyguladığını öne süren Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin bu duruma müdahale etmesini ve işçilerin çalışma koşul ve ücretlerinin düzeltilmesini istedi.

Yüklerinin çok ağır olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu: “Aldığımız maaş kiramızı dahil hiçbir ihtiyacımızı karşılamıyor. Kültürel ve sosyal yoksulluk ve yokluk yaşıyoruz. Bunlarla birlikte her zaman olduğu gibi fatura yine biz emekçilere ödetilerek açılığa ve yoksulluğa mahkûm edilmekteyiz. Aldığımız bu ücretlerle geçinemiyoruz. İnsanca geçinebilecek, insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz. Çalışma düzeni ve ücretlerde ayrımcılık istemiyoruz. Bizimde yaşamaya hakkımız var, bizimde çocuklarımız var. Biten sözleşmeyi yeniden kendinize göre şekillendirip kendinize göre uygulamalar yaptınız.”

ÜCRETTE ADALET

Öte yandan İzmir’deki Buca ve Bayraklı Belediyesi işçileri de “Geçinemiyoruz” diyerek eylem yaptı. Ek protokol talep eden işçiler, “Ücrette adalet istiyoruz” dedi. Artan enflasyon karşısında ücretlerin eridiğini ifade eden işçiler, ek protokol istedi.

Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, ek protokol için belediye yönetimine görüşme talebinde bulunduklarını ancak olumlu bir dönüş alamadıklarını söyledi. Aras, “İnsanca yaşamak insan onuruna yakışan bir ücret almak belediye işçisinin hakkı değil mi? Bugün kamuda çalışan işçi kardeşlerimiz yeni imzalanan kamu çerçeve protokolü ile 26 bin TL ücret alacak ise biz neden asgari ücrete mecbur ediliyoruz. Biz kamu adına çalışmıyor muyuz?” diye sordu.

Bayraklı Belediyesi’nde ise Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Sekreteri Muhsin Akıncı “Merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşlarında, en düşük ücretin net 20 ila 22 bin lira seviyesine geldiği bir ortamda, tüm işçilerin ücretlerine de iyileştirme yapılması kaçınılmazdır. DİSK'e bağlı sendikalar, siyasal iktidarın ve belediye işverenlerinin, işçilere reva gördüğü düşük ücret dayatmasını kırmaya karalıdır” ifadelerini kullandı.