Açlık, asgari ücrete dayandı

Türk-İş verilerine göre, martta açlık sınırı 16 bin 792,99 TL’ye, yoksulluk sınırı 54 bin 700,32 TL'ye yükseldi. Gıda fiyatları seçim öncesi fiyatlar aşağı çekilmesine karşın aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 75,09 arttı.

Ekonomi Servisi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir aile için mart ayında yoksulluk sınırı 54.700 TL'ye, açlık sınırı ise 16.793 TL'ye yükseldi. Aynı ayda gıda fiyatları aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 75,09 oranında artış gösterdi.

Araştırmanın sonuçlarına göre mart ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olarak hesaplanan açlık sınırı 16 bin 792 liraya çıktı. Giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi masraflar da katılarak hesaplanan yoksulluk sınırı ise 54 bin 700 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 831 liraya çıktı.

Son 12 aylık mutfak enflasyonu yüzde 75 olurken, marttaki artış yüzde 3,29'u buldu.

SEÇİM ÖNCESİ FAYATLAR AŞAĞI ÇEKİLDİ

Sendikadan mart ayı verilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Temel mal ve hizmetlerde görülen artış geçim şartlarını her geçen gün daha da olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmada; marketlerde ürün bazlı fiyatların -ramazan ayı indirimi gerekçesiyle- seçim öncesi aşağı çekildiği gözlemlendi. Fakat buna rağmen özellikle gıda fiyatlarında artış devam etti ve başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkileyen fiyat artışları geçim şartlarını ağırlaştırdı. Ücret gelirlerinin satın alma gücü her geçen ay düşmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.