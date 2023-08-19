Açlık değil hakkımızı verin

Kamu emekçilerine yapılan düşük zam teklifine tepkiler sürüyor. TMMOB Başkanı Koramaz, kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyonun altında bırakılarak sefalete terk edildiğini söyledi. Memur-Sen ise 81 ilde sokağa çıktı.

Emek Servisi

Kamu emekçileri ile emeklilerine ikinci zam teklifinde yalnızca bir puanlık artış yaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tepkiler sürüyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifi 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 olurken kamu emekçileri ve meslek örgütleri, zammın maaşları enflasyonun altında bırakacağını belirtti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yayımladığı basın açıklamasında, “Sefalet ücreti değil, haklarımızı istiyoruz” dedi. Kamu emekçilerine insanca yaşayacak bir ücret verilmesini isteyen Koramaz, “Bu rakamlar sefalet teklifinden başka bir şey değildir. Kamu emekçilerine daha fazla yoksulluk, güvencesizlik ve sefalet teklif edilmiştir ve asla kabul edilmemelidir. Mevcut tekliflerin kabul edilmesi durumunda ayrıca meslektaşlarımızın maaşlarındaki artış resmi enflasyonun altına mahkûm edilecek, geçmiş kayıplar telafi edilmeyecek, özlük haklarında iyileştirme gerçekleştirilmeyecektir. Hükümetin orta vadeli planlarla, bütçelerle açıkladığı hedefler ile gerçekleşen enflasyon arasındaki uçurum her yıl daha fazla derinleşmiştir. Tüm kamu emekçileri için insanca yaşamaya yetecek bir gelir düzeyini sağlayacak maaş zammı yapılmalıdır.”

Ayrıca kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarının da iyileştirilmesini isteyen Koramaz, şu taleplerde bulundu:

•Ek ödeme emekliliğe yansıtılmalı ve ödeme oranları yükseltilmelidir.

•Teknik Sorumluluk Ödemesi olarak her ay memur aylık katsayısının 25 bin ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda ilave ödeme yapılmalıdır.

•Özel Hizmet Tazminatı tavan oranı arttırılarak en az yüzde 260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yansıtılmalıdır.

•Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır.

•Kamu çalışanları ücretlerinde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir.

MASADAN SOKAĞA ÇIKTILAR

Öte yandan Memur-Sen ise teklife tepki göstererek sokağa çıktı. Zam teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 81 ilde sokağa çıkan Memur-Sen’liler “Cumhurbaşkanımızın 2023 Seçim Beyannamesi’ni açıklarken ifade ettiği ‘enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz’ vaadi masada hayata geçirilsin. Büyük ve güçlü Türkiye için güçlü memur, güçlü memur için de refah payı şart” dedi.

Alın terinden tasarruf olmayacağı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi: “Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. ‘Sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır’ sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz; 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz.”

KİRA YARDIMI ŞART

Memur-Sen toplu sözleşme kapsamında, kamu emekçilerinin beklentilerini içeren anketini yayımladı. Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre 50 bin kişi ile yapılan anket çalışmasında, kira yardımına genç memurların diğer memurlara göre daha çok ihtiyaç duyduğu sonucu ortaya çıktı. Ankete katılan 35 yaş üstü memurlar kira yardımını yüzde 78,5 düzeyinde talep ederken, 35 yaş altında bu oran yüzde 84'e yükseldi. Bekar memurların sadece yüzde 17,6'sının kendi evinde oturduğu, bu oranın evli memurlarda yüzde 50'ye yükseldiği belirlendi. Ayrıca 35 yaş üstü memurlarda kreş yardımı talebi yüzde 11 iken, bu oran genç memurlarda yaklaşık yüzde 22 oldu. Ankete katılan 35 yaş altı memurların yüzde 62'sinin, 35 yaş üstü memurların ise yüzde 19'unun bekar olduğu görüldü.