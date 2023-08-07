Açlık grevindeki Senegalli muhalif Sonko hastaneye kaldırıldı

Senegal’de muhalif lider Ousmane Sonko, bir haftadır sürdürdüğü açlık grevinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Senegal’de muhalif lider Ousmane Sonko, bir haftadır sürdürdüğü açlık grevinin ardından hastaneye kaldırıldı. Senegal’de muhalefet lideri ve Ziguinchor Belediye Başkanı Ousmane Sonko‘nun 28 Temmuz’da “ayaklanma çağrısı” nedeniyle tutuklanmasının ardından 30 Temmuz’da açlık grevi başlatmıştı.

Sonko’nun feshedilen partisi PASTEF tarafından yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Sonko‘nun 1 haftadır sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle başkent Dakar’daki bir hastaneye kaldırıldığı aktarılarak, Sonko'nun sağlık durumundan yetkililerin "sorumlu" olduğu ifade edildi.



NE OLMUŞTU?

Senegal’de 2021 yılında masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki bir kadına cinsel saldırı ve ölüm tehdidinde bulunmakla suçlanan muhalif lider Sonko, hakkındaki mahkeme kararının açıklamasının ardından geçtiğimiz haziran ayında destekçileri sokağa çağırarak polisle çatışmıştı. Mahkeme, Sonko’yu cinsel saldırı suçlamasından beraat ettirmiş, 21 yaşından küçük kişilere karşı ahlaksız davranış olarak tanımlanan bir suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, sokağa inmiş çıkan olaylarda en az 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Sonko, Senegal'de 2019'da gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini 3'üncü sırada tamamlamıştı. Muhalefet destekçileri, hükümetin Sonko'nun 2024 yılında yapılacak seçimlerde aday olmasını engellemek için hapis cezası aldığını öne sürmüştü.