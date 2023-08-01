‘Açlık sınırı’ artık asgarinin üzerinde

Temmuzda yapılan zamla 11 bin 402 TL’ye çıkan asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. Tespit Komisyonu’nda işçiyi temsil eden ve zam oranına onay veren Türk-İş, açlık sınırının 11 bin 658 TL’ye yükseldiğini duyurdu.

Ekonomi Servisi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2023 Temmuz’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, kamuoyunda bilinen haliyle açlık sınırı, temmuz ayında 11 bin 658,10 TL'ye çıktı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, yani yoksulluk sınırı, 37 bin 974,10 TL'ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 15 bin 123,60 TL'ye ulaştı.

GIDA ENFLASYONU ZİRVEDE

Böylece, temmuz ayında yapılan ara zamla 11 bin 402 TL’ye çıkan asgari ücret, açlık sınırının altında kalmış oldu.

Araştırma gıda tarafında enflasyonda bir hareketlenme yaşandığını da gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 12,38 oranında gerçekleşti. Böylelikle Mayıs 2022'den bu yana ilk kez çift haneli artış kaydedildi. Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 43,38 olarak tespit edildi. Gıdada yıllık enflasyon ise aynı dönemde yüzde 70,44 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,54 olarak hesaplandı.

Ayrıca Türk-İş, temmuzda süt ve yoğurt fiyatı değişmezken peynir fiyatlarının ortalama yüzde 4 zamlandığını açıkladı. Bir ayda dana eti ortalama yüzde 6, tavuk yüzde 13, balık yüzde 12, yumurta yüzde 9, kuru fasulye yüzde 7, yeşil mercimek yüzde 8 oranında zamlandı. Kuzu ve nohut ortalama fiyatları değişmezken yağlı tohumlar (kuruyemiş) yüzde 2 fiyat düşüşü yaşadı. Yumurtanın tanesine bir ayda 25 kuruş zam gelerek 3,25 TL oldu.

Öte yandan, bir ay içinde pirinç yüzde 8, irmik yüzde 6, makarna ve un hafif seviyede fiyat artışı yaşadı. Semt pazarlarında hem yeşil soğan, maydanoz gibi salata yeşilliklerinin hem de ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi. Patates ve kuru soğan 20'şer TL den satılmaya başlandı.

Tüm meyve fiyatları arttı. Bu ayın zam şampiyonu yüzde 135 ile kavun oldu. Ortalama sebze kilosu fiyatı 27,29 TL, ortalama meyve kilosu fiyatı 35,20 TL oldu.

Türk-İş’in açıklamasında gıda fiyatlarının artmasında; TL'nin değer kaybetmesi, ÖTV düzenlemesiyle artan akaryakıt fiyatları, mesken ve dükkan kiralarının artmasının temel nedenleri olduğu belirtildi.

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ASGARİ ÜCRETTE ERİME SÜRÜYOR

Asgari ücret, ocaktaki zamla 455 dolar seviyesine çıkmıştı. Yılın ilk yarısında eriyen asgari ücret 359 dolara geriledi. Yeni zamla 11 bin 402 TL’ye yükseltilen asgari ücret, ilk açıklandığında 482 dolara denk geliyordu. Dün hesaplara yatan asgari ücret, 423 dolara denk geliyor.