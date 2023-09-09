Açtıkları yolu trafiğe kapatıp ortasına fuar açtılar

Fakir YILMAZ

AKP'li Sivas Belediyesi geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı yolun ortasına festival açınca yol yeniden trafiğe kapandı.

AKP'li belediyenin Sivas-Erzincan çevre yolunun üzerinde bulunan bağlantı yolu üzerine çadırlar kurdurup, trafiğe kapattırması görenleri şaşırtırken kent sakinleri yolun ortasına fuar açan belediyenin fuar ve festival alanı yapması gerekirken yolun ortasına festival açtırmasının ne kadar doğru olduğunu sorguladı.

Erzincan Çevre Yolu’nu Stadyum yanından üst geçitle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na, akabinde Buhara Caddesi’ne ulaştıracak Stadyum Yanı Üst Geçit ve Bağlantı Yolu projesinin tamamlanması ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve il protokolünün katılımıyla geçtiğimiz ay hizmete açıldı.

Fotoğraf: BirGün

"Şehirde yeni bağlantı yolları ile alternatif ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Belediyemiz, bu doğrultuda hayata geçirdiği projelerle ulaşımdaki konforu ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor" diyen AKP'li Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada "Bu kapsamda Okullar Bölgesi ve Stadyum önünde yaşanan trafik yoğunluğunu en aza indirmek için çalışmalara Gültepe’de bulunan Sivasspor Caddesi üzerinde yeni bir üst geçit projesini hayata geçirmekle tamamladık" demişti.

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Sivas Valiliği himayelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası tarafından organize edilen '8. Sivas Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı' nın ortasında kalan yol bir süre daha trafiğe kapalı kalacakken, fuara gölge düşüren ve Fuar alanı boyunca yolun kapalı kalması yurttaşiları çileden çıkarırken birçok okulun bulunduğu alanda trafik yine arapsaçına dönmüş durumda.