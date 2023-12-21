Acun Ilıcalı'dan Adnan Oktar cevabı: 1 buçuk 2 yıl kadar görüşmüş

Televizyoncu Acun Ilıcalı, gazeteci Enver Aysever'in programında Adnan Oktar ve çevresiyle annesini kaybettiği bir dönem 1 buçuk 2 yıl kadar görüştüğünü doğruladı.

2018 yılında yapılan operasyonla Türkiye'nin gündemine yerleşen Adnan Oktar örgütü, tartışılmaya devam ediyor.

Cemaat son olarak 'Kedicik' belgeselindeki kadınların anlattığı istismar olaylarıyla gündeme gelmişti.

Oktar Cemaati ile bir dönem ilişkisi olduğu konuşulan isimlerden biri olan televizyoncu Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın, "Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik" iddialarına yanıt verdi.

Gazeteci Enver Aysever'in programında katılan Ilıcalı şu açıklamalarda bulundu:

"19 yaşındaydım. Annemlerin rahmetli olduğu bir dönem. Manevi açıdan yakın hissettiği dostlarımla bir dönem görüşmüşlüğüm oldu. 35 sene önce. 1 buçuk 2 yıl. Sonra bulunduğum ortamı beğenmeyerek ayrıldım."

Acun Ilıcalı, Aysever'in yakın dönemde tekrar görüşüp görüşmediğine dair soruya ise, "35 yıldır görüşmüyorum. Neredeyse 50 yıl oldu. Ondan sonra ne bir kere gördüm. Ne de yan yana geldim. ne yapalım şimdi?" şeklinde yanıt verdi.

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YARGI MENSUPLARINA YARGILAMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Sanık Adnan Oktar'ın "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapisle cezalandırıldığı davada geçtiğimiz günlerde HSK 2. Ceza Dairesi, Adnan Oktar'la irtibatlı oldukları tespit edilen 5 yargı mensubu hakkında yargılama izni verilmişti.