Ada çevresinde ziyaret gerilimi

Çin, Tayvanlı Lai’nin ABD’ye “geçiş ziyaretlerine” karşı ada çevresinde “uyarı” tatbikatı başlattı. Taylandlı mevkidaşı ile bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı ise “dış aktörlerin ‘Soğuk Savaş’ zihniyetine” karşı uyardı.

Dış Haberler Servisi

Çin’in, Tayvan’ın Başkan Yardımcısı William Lai’nin Paraguay’ı ziyareti öncesi ve sonrasında ABD’deki “geçiş ziyaretini” gerekçe göstererek başlattığı askeri tatbikat nedeniyle Ada çevresinde gerginlik artıyor.

Çin hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı askeri tatbikat, Tayvan tarafından kınanırken Tayvan Savunma Bakanlığı, Ada çevresinde Çin'e ait 45 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

İŞBİRLİĞİNE SERT UYARI

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şi Yi, Tayvan’ın kuzeyi ve güneybatısındaki hava sahası ve sularda düzenlenen tatbikatın, “Tayvan’ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıların dış güçlerle işbirliğine karşı sert bir uyarı” olduğunu belirtti. Komutanlığın sosyal medya hesabından tatbikat görüntülerinin yer aldığı video paylaşılırken Çin devlet televizyonu CCTV, güdümlü füze taşıyan gemilerin ve savaş jetlerinin tatbikata katıldığını bildirdi.

‘SEÇİMLERİ ETKİLEMEK İÇİN’

Tayvan liderinin ofisi, yaptığı açıklamada, tatbikatı “provokasyon” olarak niteleyerek, “Tayvan'da gelecek yıl yapılacak liderlik ve yasama meclisi seçimlerini etkilemeye yönelik bir girişim” olduğunu savundu. Açıklamada, Tayvan liderlerinin ve lider vekillerinin ziyaretlerinde ABD'de “molalar” vermesinin uzun zamandır görülen bir uygulama olduğu belirtilerek, provokasyonlara gerekçe yapılmaması gerektiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 42 hava aracından 26’sının, Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve durumun yakından takip edildiği belirtildi.

DIŞ AKTÖRLERDEN SAKININ

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise, Pekin'i ziyaret eden Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüşmesinde, bölge ülkelerinin, bölge dışı güçlerin bloklar arası cepheleşmeyi ve Soğuk Savaş zihniyetini teşvik eden girişimlerinden sakınması gerektiği uyarısında bulundu.

Vang, Çin'in, egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde “davranış kuralları mutabakatı” oluşturulması için ASEAN ülkeleriyle istişareleri hızlandırmaya hazır olduğunu belirterek, somut ve etkin bölgesel kuralların en kısa zamanda oluşturulmasını ve Güney Çin Denizi'nin "barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirilmesini" hedeflediklerini kaydetti. Taylandlı Bakan Pramudwinai de ülkesinin, uluslararası ve bölgesel belirsizliklerin arttığı dönemde Çin ile diyaloğu güçlendirmeyi, ortak kalkınma için karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmeyi istediğini belirtti.