Adalar depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki Adalar depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır, kaç can kaybı yaşanır? Adalar’ın depreme karşı en dayanıklı mahalleleri ve yıkımdan en çok hasar alabilecek mahalleleri hangileri?

HABER MERKEZİ

Adalar İlçesi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ve Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski bulunan bir bölgedir. Özellikle 1999 Marmara Depremi gibi büyük depremlerin yaşandığı İstanbul'da, Adalar İlçesi deprem riski olan bölgelerden biridir. Bölgede binaların yaşlılığı, yapısal sorunları ve deprem dayanıklılığı eksiklikleri deprem riskini daha da artırmaktadır.

Adalar depreme dayanıklı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” projesi kapsamında kentteki tüm ilçelerin deprem risk analizi yapıldı.

İBB’nin her ilçeye özel hazırladığı raporlarda, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu ortaya çıkabilecek bina hasarları, olası can kaybı ve yaralı sayıları, altyapı ve yollara dair durumlar senaryolaştırıldı. Raporda Adalar’da deprem riskine de yer verildi.

Olası bir depremde ne kadar hasar alır?

İBB’nin yayınladığı rapora göre Adalar’da yaşanacak bina hasar tahminleri aşağıdaki gibidir:

ÇOK AĞIR HASARLI BİNA: 413

AĞIR HASARLI BİNA: 743

ORTA HASARLI BİNA: 1.894

HAFİF HASARLI BİNA: 1.842

TOPLAM: 4.892

Ne kadar can kaybı yaşanır?

Raporda belirtilen olası can kaybı, ağır yaralı, hafif yaralı ve hastanede tedavi sayısı aşağıdaki gibidir:

CAN KAYBI: 76

AĞIR YARALI: 61

HASTANEDE TEDAVİ: 217

HAFİF YARALI: 378

Adalar’ın depreme en dayanıklı mahalleleri

Adalar’ı baz senaryo depremi anlatan raporda en az hasar alması beklenen mahalleler: Burgazada ve Kınalıada mahalleleridir.

Adalar’daki depremde en çok hasar alması beklenen mahalleler

Mahalle bazlı bina hasar tahminlerinde Adalar’da depremden en çok etkilenecek mahalleler: Heybeliada ve Maden mahalleleri olarak göze çarpmaktadır.

Raporun Tamamına Ulaşmak için Tıklayabilirsiniz

Deprem sırasında sağlıklı kalabilmek için deprem hazırlıkları yapmak önemlidir. Adalar İlçesi sakinleri, deprem çantası hazırlamak, acil durum planı yapmak ve yangın merdivenlerini kullanmak gibi önlemler almalıdır. Binaların deprem dayanıklılığı konusunda uzman kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi de önemlidir.Ayrıca, Adalar İlçesi'nde oturanların deprem riskine karşı bilinçli olması gerekmektedir. Bölgede bulunan binaların depreme dayanıklılığı hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak, deprem riskini minimize etmek için önemlidir.