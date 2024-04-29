Adalet arayışının ve bir arada yaşamın tarafıyız

Haber Merkezi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde 28 Aralık 2011 yılında 19’u çocuk 34 kişinin savaş uçaklarıyla bombalanarak katledilmesinin üzerinden 148 ay geçti. Roboskî İçin Adalet Girişimi, katliamın 148’inci haftasında bir kez daha bir araya geldi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi önünde bir araya gelen girişim üyeleri, “Roboskî bir daha asla” pankartı açtı.

Roboskî İçin Adalet Girişimi üyesi Tanju Gündüzalp, Roboskî ve ardından yaşanan katliamları durdurmanın yolunun "birlikte mücadeleden" geçtiğini söyledi. Gündüzalp, “Roboski Katliamı, bugün yaşadığımız faşist, baskıcı politikaların da bir başlangıç eşiğidir. 31 Mart, halkın faşizmi geriletmesinde bir ilk adım olabilir. Başta Roboskî olmak üzere tüm insan yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran savaşa ve şiddete karşı, hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Biz adalet arayışının, bir arada ve barış içerisinde yaşamanın tarafıyız” diye kaydetti.