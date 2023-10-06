Adalet Bakanı Tunç, Gezi’yi böyle karaladı: Terör eylemi çünkü ölüm var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gezi'nin zaten tartışmasız bir terör eylemi olduğunu halkımız biliyor. Çünkü orada ölüm var, mala zarar verme var. Bir kalkışma olduğu tartışmasız" diyerek Gezi Direnişi'ni hedef aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, Gezi Direnişi'ni 'bir terör eylemi' olarak nitelendirerek karalamaya çalıştı.

Bakan Tunç, Ankara temsilcileriyle Gölbaşı Hakimevi'nde bir araya gelerek gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gezi Direnişi ve yargının Osman Kavala kararının sorulduğu Bakan Tunç, "Yargı, Gezi'nin bir suç olduğunu, şiddet hareketi olduğunu, bütün ülkeye yaygınlaştırılmak istendiğini ve seçilmiş hükümete yönelik bir kalkışma hareketi olduğunu kabul etti" dedi.

Mahkemelerin kararlarının gerekçesine bakılması gerektiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Bahsedilen kişilerin o dönemdeki hareketleri gerekçede yazıyor. Neler yaptıkları, Gezi sürecindeki desteklerinin ne olduğu, arka planında nasıl hareket ettikleri delillerle ortaya çıkarılmış. Bu delilleri bir tarafa bırakıp siz yorumlar yaparsanız bu doğru olmaz. Burada bir kısım sanıklar bakımından beraat istendi. 'Onlarla ilgili memnuniyetimizi belirtiyoruz.' diyorlar. Mahkumiyet verilenlerle ilgili de 'Kınamamızı belirtiyoruz.' diyorlar. İkisi de aynı mahkemenin kararı. Beraat verilenlere neden beraat verilmiş gerekçede belli. Mahkumiyet verilenlere neden mahkumiyet verilmiş o da belli. Karar ortada, eylemin niteliği ortada, mevzuatımız da ortada."

CAN ATALAY'IN TUTUKLULUĞU

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili ve Gezi davası hükümlüsü Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru hakkında kendisine sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Anayasamız ortada, suç ortada, deliller ortada. Yargıtay bütün maddi vakayı belirlemiş, delilleri ortaya koymuş. Tüm bunları takdir edecek olan Anayasa Mahkememizin değerli üyeleri. Geçmişte hatalı kararları olmadı mı Anayasa Mahkememizin? Oldu. Maddi vaka, suç bakımından bunu nitelendirmesinin kesin kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi vermiş durumda. Bu karar da uyulması gereken bir karar. Eğer bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilirse, Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliği düşüyor."

Tunç, şöyle devam etti:

"Anayasa'nın 83. maddesi açık. Seçilen bir milletvekili yasama dokunulmazlığına sahiptir. Fakat aşağıdaki fıkraları okumazsanız yanlış bir sonuca varmış, Anayasa'yı uygulamamış olursunuz. Aşağıda ne diyor? Seçimden önce soruşturmasına başlanmak kaydıyla. Gezi Davası seçiminden önce değil miydi."

"BİR KALKIŞMA OLDUĞU TARTIŞMASIZ"

Gezi'nin bir 'kalkışma' olduğunu savunan Bakan Tunç, "Neticede bunun kararını verecek olan Adalet Bakanlığı olarak biz değiliz. Biz sadece Anayasa'nın mevcut hükmünü ortaya koyduk. Gezi'nin zaten tartışmasız bir terör eylemi olduğunu halkımız biliyor. Çünkü orada ölüm var, mala zarar verme var. Bir kalkışma olduğu tartışmasız. Bunun sorumluları yargılanamayacaksa orada hukuk devletinden bahsedilemez" diye konuştu.

AİHM KARARLARI

Avrupa İnsna Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları hatırlatılarak, "AİHM ile ilişkileri nasıl bir çerçeveye oturtacaksınız?" diye sorulması üzerine Tunç, Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamayan bir ülke gibi gösterilmek istendiğini fakat bunun gerçeği yansıtmadığını savundu.