Adalet Bakanı Tunç İstanbul Adliyesi saldırısı hakkında konuştu: "Sürecin takibini yapıyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat'ta DHKP-C üyelerinin İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Tunç, "Sürecin takibini yapıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili süreci takip ettiklerini söyledi.

Tunç, 9 yıl önce 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı Anma Töreni'nde konuştu.

Tunç, konuşmasında, Mehmet Selim Kiraz için baş sağlığı dileğinde bulunarak "Şehit savcımızı, görevini layıkıyla yapan, adaletin tecellisi için çalışan dürüst ve ahlaklı bir vatan evladı olarak her zaman hayırla yad ediyoruz" dedi.

6 Şubat'ta DHKP-C üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı'nda bulunan polis kontrol noktasına düzenlendiği silahlı saldırıyla ilgili konuşan Tunç, "İşte en son 6 Şubat'ta bir kez daha bunu, bu adliyede denediler. O alçak girişim, polislerimizin kahramanlığı sonucu bir faciaya dönüşmeden engellendi. Biz o gün buradaydık. Adalet personelimize, adliyemize yönelik saldırı girişimini en sert şekilde kınadık, sonrasındaki sürecin takibini yaptık ve yapıyoruz" sözlerini sarf etti.