Adalet Bakanı Tunç: Özgürlük alanını genişlettik, Avrupa'nın en çağdaş mevzuatı bizde

Adalet Bakanı Tunç, 22 yıldan bu yana temel hak ve özgürlüklerin alanını genişlettiklerini, hukukun üstünlüğünü, adaletin güvenini sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını savundu ve "Avrupa’nın en çağdaş, en yeni ihtiyacını cevap veren mevzuatı bizde" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla’da Büyükşehir Belediyle Başkan Adayı Aydın Ayaydın’ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Tunç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu 22 yıllık süre içiresinde Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen şer şebekeleri hiç boş durmadı. 367 krizleri, e muhtıralar, MİT tırları krizleri, Gezi olayları, 17-25, terörün azdırılması, hendek kazmalar sonrasında 15 Temmuz hain darbe kalkışması ile karşı karşıya kaldık. O karanlık geceyi ülkemize yaşatarak Türkiye’ye yönetimini bir güce devredip, burada uydu yönetim kurmak istediler, bağımsızlığımızı almak istediler. Güneyimizde bir uydu devlet kurmak istediler. Tük bunları milletimizin desteği ile karanlık geceyi milletimizin ve liderimizin kararlı duruşu ile aydınlığa çevirdik ve Cumhur ittifakı olarak bugün yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“DARBECİ ANLAYIŞI TARİHE GÖMDÜK"

Adalet Bakanı Tunç, 22 yıldan bu yana temel hak ve özgürlüklerin alanını genişlettiklerini, hukukun üstünlüğünü, adaletin güvenini sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını savundu ve "Bunu hem mevzuat değişiklikleri ile yaptık, hem de Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz önemli reformlarla sessiz devrim sayılan reformlarla hayata geçirdik. Bütün temel kanunlarımızı saha ihtiyaçlarına uyarladık" diye konuştu.

"Avrupa’nın en çağdaş, en yeni ihtiyacını cevap veren mevzuatı bizde" diyen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi, Hakimler Savcılar Kurulu, Yüksek Askeri Şura, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Özel Yetkili Mahkemeler, bunların hepsi vesayetçi anlayışın, darbeci anlayışın maalesef çöreklendiği yerlerdi. Bu yapısal dönüşümü sağlayarak vesayetçi, darbeci anlayışı tarihe gömdük. Hak aramaları sonuna kadar açtık."