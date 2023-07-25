Adalet Bakanı Tunç'tan kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, 1 Eylül'den itibaren kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başlayacağını hatırlatarak, "Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. Mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak" dedi.

Güncel 25.07.2023 12:01 Giriş: 25.07.2023 12:01

Güncelleme: 25.07.2023 12:09 Kaynak: AA

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