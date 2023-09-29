Adalet Bakanı Tunç’tan 'Gezi' çıkışı: Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

Gezi Parkı davası ile ilgili verilen mahkumiyet kararlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Tunç, yargının bağımsız şekilde karar aldığını savundu, kararları ‘utanç verici’ olarak nitelendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Parkı davası kararıyla ilgili, "Yargı kararına saygı duymak gerekir ki o beyanlar, özellikle 'Gezi direnişinin suç olmadığını' söylemek, ona karar vermek Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi değil. Onun suç olup olmadığına karar verecek, Türk milleti adına karar verecek olan bağımsız yargıdır ve bağımsız yargı da karar vermiştir" dedi.

Tunç, Kastamonu Valiliğini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay 3. Dairesi'nin Gezi Parkı davası kararıyla ilgili değerlendirmesini hatırlatması üzerine Tunç, "Ana muhalefet partisi genel başkanının Gezi davasıyla ilgili 'utanç verici' şeklindeki nitelendirmesi bir kere onun açısından utanç verici" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2013'te en parlak dönemlerini yaşadığını, iddia eden Tunç, "Taksim'deki iki ağacı bahane ederek, maksat o iki ağaç değildi, kendileri de bunu zaten ifade ettiler, İstanbul'u ateşe vermeye çalıştılar" ifadesini kullandı.

Türkiye’deki yargının bağımsız olduğunu savunan Tunç, şöyle konuştu:

"Süreç içerisinde tüm deliller değerlendirilmiştir ve karara varılmıştır. Yargı kararına saygı duymak gerekir ki o beyanlar, özellikle Gezi direnişinin suç olmadığını söylemek, ona karar vermek Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi değil. Onun suç olup olmadığına karar verecek, Türk milleti adına karar verecek olan bağımsız yargıdır ve bağımsız yargı da karar vermiştir. Yargının vermiş olduğu bu karara, 'Talimatla Gezi direnişini suç yaptılar' şeklinde nitelendirmede bulunmak bir ana muhalefet partisi genel başkanına yakışmaz. Yargı kararlarını eleştirelim ama saygı duyalım."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıl hapis cezaları ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Mahkumiyet kararlarına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu da sosyalş medya hesabından, "Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla “suç” gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!" diye yazmıştı.