Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "protez anayasa" çıkışı: Yeni bir anayasa istiyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa'ya yönelik yaptığı açıklamada, "Bu anayasamız, eski arabaya takılan yeni araçlar nedeniyle adeta bir protez anayasaya da dönüşmüş durumda. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltan düzenlemelere rağmen yeni bir anayasa istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa için "protez anayasaya" diyerek "Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltan düzenlemelere rağmen yeni bir anayasa istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığındaki "Yeni Anayasa Genel Değerlendirme Çalıştayı" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Çalıştay açılışında konuşan Tunç, "Vesayetçi ruh azaltılmaya çalışıldı ama tamamen silindiğini söylemek mümkün değil. Çünkü bu ruhun maddelere kadar işlediğini zaten herkes, anayasa hukukçularımız, siyasetçilerimiz de ifade ediyorlar. 1982 Anayasamızı 1980 darbesinin ardından yapılan 1982 model bir arabaya benzetiyoruz ve bu süre içerisinde ihtiyaçlarımıza göre bu eski arabada çok sayıda parça değişiklikleri yaptık. Ama o parçalarla artık o araç bu yüzyılda, yeni modern çağda o araçla gitmenin artık doğru olmadığını hepimiz, hep birlikte söylüyoruz" dedi.

Tunç, yeni bir anayasa istediklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bu anayasamız o eski arabaya takılan yeni araçlar nedeniyle adeta bir protez anayasaya da dönüşmüş durumda. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltan düzenlemelere rağmen yeni bir anayasa istiyoruz. Son 21 yılda temel hak ve özgürlükleri ele alan çok sayıda hak arama yollarını genişleten ve kurumsal mekanizmaları oluşturan çok sayıda reform yaptık. Bunlar inkar edilemez düzenlemeler."