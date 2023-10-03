Adalet Bakanlığı'ndan 'saç kazıma' soruşturması

Adalet Bakanlığı, Süha Çardaklı ve Batuhan Çolak ile ilgili, basında gündem olan Sincan Cezaevi'ndeki saç kazıma ve benzeri olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel 03.10.2023 21:44 Giriş: 03.10.2023 21:44

Güncelleme: 03.10.2023 21:48 Kaynak: Haber Merkezi

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