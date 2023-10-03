Adalet Bakanlığı'ndan 'saç kazıma' soruşturması
Adalet Bakanlığı, Süha Çardaklı ve Batuhan Çolak ile ilgili, basında gündem olan Sincan Cezaevi'ndeki saç kazıma ve benzeri olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklanan Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı’nın saçlarının üç numaraya vurulduğu iddiasının ardından Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı.
Çolak'ın genel yayın yönetmeni olduğu Aykırı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adalet Bakanlığı, Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı ile ilgili, basında gündem olan Sincan cezaevindeki saç kazıma ve benzeri olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı, Adalet Bakanlığınca görevlendirilen müfettişe bilgi verdi."