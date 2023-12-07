Adalet Bakanlığı’ndan ‘Mansur Yavaş yargılansın’ başvurusu

ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında şikayetle başlayan bir davada Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma istedi. Yavaş TOGO Kuleleri'nin yıkımı için girdiği mücadelede, belediyenin eski avukatı Mehmet Ali Alan tarafından savcılığa şikayet edilmişti. Mansur Yavaş hakkında, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Adalet Bakanlığı, AKP'li Mehmet Ali Alan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şikayeti hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesinden 3 yıl sonra başvuru yaptı.

Kanun yararına bozma isteyen Bakanlık, "Yavaş’ın sözlerinin AKP Kırşehir Milletvekili aday adayı olan Alan’ı küçümseyici ve incitici olduğunu" iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iş insanı Sinan Aygün’e ait Togo Kuleleri'nin yıkımı için girdiği mücadelede, karşı tarafa çalıştığını iddia ettiği belediyenin eski avukatı Mehmet Ali Alan tarafından şikâyet edildi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti.

Üç yıl sonra, Yavaş’ın adaylığını açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma istedi.

Yavaş’ın sözlerinin AKP Kırşehir Milletvekili aday adayı olan Alan’ı küçümseyici ve incitici olduğu iddia edildi.

Saymaz'ın bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Mansur Yavaş, işadamı Sinan Aygün’e ait TOGO Kuleleri’nin yıkımı için seçildiği günden beri mücadele veriyor.

Yavaş, 2019’da SÖZCÜ’ye bir söyleşi vererek, Melih Gökçek döneminden itibaren ABB’nin avukatı olan Mehmet Ali Alan’ın Sinan Aygün’e de hizmet verdiğini açıklamıştı.

Kaçak inşa edildiği ileri sürülen TOGO’ya ait planın iptaline ilişkin yürütme durdurulduğu halde Alan’ın belediyeyi bilgilendirmediğini anlatmıştı. İnşaatın hukuka aykırı sekilde sürmesine yol açtığı için Alan hakkında yargıya başvurduğunu söylemişti.

Alan şikayetçi oldu.

Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti.

Üç yıl geçti.

Yavaş’ın adaylığını açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma istedi. Yavaş’ın sözlerinin AK Parti Kırşehir Milletvekili aday adayı olan Alan’ı küçümseyici ve incitici olduğu iddia edildi.

TOGO’da geçen haftalarda Aygün ve Akşener’in katıldığı bir görüşme olmuştu."