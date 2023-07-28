Adalet Nöbeti Ankara’ya taşındı

Haber Merkezi

Annesi ile birlikte Adalet Nöbeti eylemini Ankara’ya taşıyan Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, "Bir yetkili bizi dinlemek zorunda. Mücadelemiz adalet gelene kadar sürecek" dedi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde başlattığı Adalet Nöbeti, 26 Temmuz itibariyle Ankara’ya taşındı.

Ferit Şenyaşar ile annesi Emine Şenyaşar, önceki gün Adalet Nöbeti eylemlerine dair Meclis'te yaptıkları toplantı sonrası Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek için bakanlık binasına doğru yürüyüşe geçti. Birçok kez polis engeli ile karşılaşan Şenyaşar ailesi, daha sonra gittikleri Adalet Bakanlığı binasına alınmadı. Şenyaşar ailesi daha sonra Meclis’e geri döndü.

‘YILDIZ AİLESİ KORUNUYOR’

Anne Emine Şenyaşar, ailesini katleden Yıldız ailesinin hala korunduğunu belirterek, “Oğlum tahliye olup eve gelinceye kadar Meclis’ten yürüyerek Adalet Bakanlığı önüne gideceğim” diye belirtti.

Ferit Şenyaşar ise, Adalet Nöbeti’ni, 846’ncı gününde Ankara’ya taşıdıklarını ifade ederek, adalet yerini bulana kadar her gün Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na yürüyeceklerini söyledi.