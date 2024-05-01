Adalet Nöbeti başlattılar

Bilge Su YILDIRIM

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yerle bir olan Hatay’ın Antakya ilçesindeki Selim Köse Apartmanı’nda yaşamını yitiren 42 kişinin yakınları Adalet Nöbeti başlattı. Adliye koridorlarında başlatılan nöbetin 2’nci gününde yakınlarını kaybeden aileler, “Bizim tek talebimiz sorumluların yargılanması. Eylemlerimizle taleplerimiz yanıt alana kadar buradayız” dedi.

Yıkılan apartmanda 10 yaşındaki yeğenini kaybeden, yakınlarını kaybedenlerin avukatı Seda Mutaf, BirGün’e yaptığı açıklamada dosyaya ilişkin şunları söyledi: “Statik projelerimiz dosyaya girdi. Dışarıdan hem İMO’ya incelettik, şu anda rapor hazırlıyorlar. Başka inşaat mühendislerine de incelettik. Statik projede çok fazla hata var fakat bir tane bile tutuklu yok. Karot ve numune sonuçlarımız geldi. Sonuçlar düşük, yine tutuksuzlar. İddianamemiz hazırlanmadı, bilirkişi raporumuz Gazi Üniversitesi’nden gelmedi. Savcı ile görüşüyoruz, ‘Tutuklama için raporu beklemem gerekiyor’ diyor, bekliyoruz. Dosyada hâlâ ilerleyen hiçbir şey yok.”

Adalet Nöbeti’ni büyüteceklerini ve diğer depremzedelerle birleşeceklerini söyleyen Mutaf, “Bizim apartmanımızla başladı, yıkılan diğer apartmanlarla devam edecek. Onların da haftaya nöbetimize katılacağını düşünüyoruz. Biz, sorumlular ortaya çıksın, tutuklu yargılansın ve yaptıklarının bedelini ödesinler istiyoruz” dedi.