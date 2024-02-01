Adalet Peşinde Aileleri: Depremde ölenlerin sorumlusunu biliyoruz

Adalet Peşinde Aileleri, "Sizi unutturmayacağız" diyerek kaybettikleri yakınlarını anmak için boğaza karanfil bıraktı. Açıklamada, "Bugün bıraktığımız karanfillerle ebediyete uğurladığımız sevdiklerimizi özlemle yad ederek, her zaman hasretle hatırlayacağız. Yaşamak zorunda bırakıldıklarımızı da hatırlatacağız" denildi. Kızını depremde kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, " İmar barışını kim onayladıysa suçlular onlar. Bu düzen çürüdü, bu düzen enkazın altında kaldı" dedi.

Oğulcan AYDIN

Adalet Peşinde Aileleri, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Rıhtım'da bir araya geldi. "Kaybettiklerimizi yad etmek için toplandık" diyen aileler basın açıklaması düzenledi.

ADALET İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Depremde hayatlarını kaybeden aile üyelerine ithaf edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün çok acılı ve Onurlu bir mücadelenin temsili olarak buradayız. Yanımızda olmanız ve acımıza eşlik etmeniz bize güç katıyor. Kederli bir mutluluk yaşatıyor. Hiç eksilmeden her gün artan acımız ve özlemimizle buradayız. Bugün bıraktığımız karanfillerle ebediyete uğurladığımız sevdiklerimizi özlemle yad ederek, her zaman hasretle hatırlayacağız. Yaşamak zorunda bırakıldıklarımızı da hatırlatacağız."

Açıklamanın devamında adalet için savaşacaklarını ilan eden aileler tarafından şu ifadeler kullanıldı: "6 Şubat’tan bu yana her gece sevdiklerimizin ne kadar korktuğunu, ne kadar beklediğini düşünürken katillerin yastığa nasıl başlarını rahat koyduklarını da düşünmek zorunda kaldık. Biz her gece sevdiklerimizin üzerine yıkılan duvarların altında, onların yokluğunun ağırlığıyla beraber yeniden eziliyoruz. Binlerce insanının ölümüne neden olan bu karanlığı sorgulamadan, aydınlık günleri beklemenin mümkün olmadığını biliyoruz. Ama, biz bu karanlık yolun sonunda doğacak güneşi görüyoruz. Çünkü, korkuya meydan okuyan sevgimiz ve kaybettiklerimize verdiğimiz sözümüz var."

SUÇLULARI BİLİYORUZ

Depremde kızını kaybeden sanatçı Orhan Aydın ise şöyle konuştu: "Tam bir yıl geçti, dinen gözyaşı ve kahır yok. Suçluları bildiğimiz halde hesap soramıyoruz. Yargı sistemi işlemiyor. Suç dosyalarında Recep Tayyip Erdoğan ismi geçtiği için suçlamalarımız kabul edilmiyor. İmar barışını kim onayladıysa suçlular onlar. Bu düzen çürüdü, bu düzen enkazın altında kaldı. Onurlu insanlar mutlaka hesap soracak. Çocuklarını kaybeden ailelerin göz yaşları ile yarışma Recep Tayyip Erdoğan."