‘Adalet’ talebi Meclis kapısında

Ahin ASLAN

DİSK, ‘vergide adalet’ talebiyle Meclis kapısından seslendi.

Eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK'in gelir dağılımı istatistikleri ile ilgili rakamlarını anımsatarak “Türkiye'de en zengin ile en yoksul arasındaki gelir uçurumu 30 katı aşmış durumda. Vergide adalet diyoruz. Çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de” dedi.

İki yıldır gelirde ve vergide adalet mücadelesi verdiklerini belirten Çerkezoğlu, şunları ifade etti:

“Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçiyle patron, zenginle yoksul aynı oranda vergi ödesin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki çalışanların, işçilerin ve emekçilerin ücretleri yıl içerisinde aylar ilerledikçe daha da geriye gitsin.”

CHP'nin önerisiyle Meclis'te vergide adalet yasası ve adaletli bir vergi sistemi için yapılması gerekenlerin konuşulacağı oturumu izleyeceklerini dile getiren Çerkezoğlu, “Eller 'vergide adalet', bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin ve halkın insanca yaşayabilmesi için kalksın diyoruz” diye konuştu.