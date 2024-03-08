“Adalete olan inancımı kaybettim!”

Cinsel tacizle suçlanan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı ilk duruşmada beraat ettirildi. Mağdur kadını dinlemeyen hakim, Balcı’nın ifadesini dahi almadı. Mağdur M.Ç., “Adalete olan inancını kaybettiğini” söyledi.

İsmail ARI

Kadına karşı tehdit ve cinsel tacizden yargılanan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı hakkında tartışma yaratacak bir karar verildiği anlaşıldı. Mahkeme, Balcı’nın ifadesini dahi almadan ilk duruşmada beraat kararı verdi.

2016’da FETÖ’den gözaltına alınan Balcı’ya dair yargının verdiği her karar dikkat çekecek türden. İlk olarak M.Ç. isimli kadın, Balcı'nın Eskişehir'de görevli olduğu dönemde cinsel tacizine, hakaret ve tehdidine maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ardından M.Ç. bu karara itiraz etti. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, “Kadına karşı tehdit ve cinsel taciz” suçlarına dair yazışmalara ilişkin ekran görüntüleri bulunduğunu belirterek itirazı kabul etti ve Balcı’ya dava açtı.

DELİLLER İDDİANAMEYE GİRMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede, Balcı’nın M.Ç.’ye yönelik, “Bu ilişki mezarda biter, senden vazgeçmeyeceğim, Mezarda biter bazı aşklar, eşimsin mezara kadar” ifadelerini kullandığı ve üzerinde Alper Balcı yazan bir silah fotoğrafı gönderdiği belirtildi. İddianamede, Balcı’nın cinsel taciz ve tehdit suçlarını zincirleme şekilde işlediğine vurgu yapıldı.

İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİRİLDİ

Ancak Balcı 23 Ocak’ta yapılan ilk duruşmaya katılmadı. Hem mağdur M.Ç. hem de sanık sıfatıyla yargılanan Alper Balcı dinlenmeden Balcı’nın beraatına karar verildi. Hukuk mücadelesine devam eden M.Ç. bu sefer de beraat kararına karşı itirazda bulundu.

M.Ç. 28 Şubat’ta Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi’ne yaptığı itirazında, “Balcı’nın ifadesinin dahi alınmadığını, duruşmaya mazeret bile göstermeden katılmadığını” belirtti. Hatta M.Ç. hasta olduğu için kendisinin de duruşmaya katılarak beyanda bulunmadığını vurgulayarak, “Adalete olan inancını kaybettiğini” ifade etti. M.Ç., itirazın kabul edilmesini Balcı’nın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

YAYIMLANMAMIŞ HABERLERİ DAHİ ENGELLETMEK İSTEDİ

Vali Yardımcısı Alper Balcı avukatı Ensar Turhan aracılığıyla, Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak aralarında birgun.net’in de yer aldığı 12 haber sitesi ile bir Twitter paylaşımı için erişim engeli kararı aldırmıştı.

Ayrıca Avukat Turhan, Balcı ile ilgili yapılacak olan ilgili tüm haberlere yayın yasağı getirilmesine karar verilmesini de talep etmişti.