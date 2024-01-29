Adaletsiz düzeni değiştirmek zorundayız

Emek Servisi

Emekliler Buluşması’nda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu düzeni hep birlikte değiştirmek zorundayız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Bakırköy’deki Cem Karaca Kültür Merkezi’nde dün Emekliler Buluşması düzenledi. Emeklilere seslenen Çelik, yeni bir yönetim olduklarını ve görev süreleri boyunca en çok kent yoksulluğu üzerinde çalıştıklarını belirtti. Çelik, “Türkiye can yakıcı bir ekonomik krizi yaşıyor. Bu krizden en fazla etkilenenler emeklilerimiz, emekçilerimiz. Emekçilerimiz gün geçtikçe yoksullaşmaya devam ediyor” dedi. Ülkenin vergi yükünün işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında olduğu belirten Çelik, "CHP çok kazanandan çok vergi alan, az kazanandan az vergi alan bir düzenin mücadelesini sokaklarda, alanlarda, sendikalarımızla, işçilerimizle, emeklilerimizle verecektir. Bizim mücadelemiz halkın mücadelesidir; bu ülkenin yoksullarının, işçilerinin, emekçilerinin mücadelesidir. Bu düzeni hep beraber değiştirmek zorundayız" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da emeklilerin üretilen değerden aldığı payın artırılması için mücadele verdiklerini kaydetti. Çerkezoğlu şöyle konuştu: “Emeklilik bir haktır, emeklilikte insanca yaşamak da temel bir haktır. Bu ülke, emeklilerini yani belli bir süre çalışmış ve emekli olmayı hak etmiş olan emeklilerini başının üstünde taşımak zorundadır. Asla bir yük olarak bakılamaz emeklilere. Hepimizin bildiği gibi aslında bütün bu dünyadaki neoliberal sistem ve özellikle de 20 yılı aşkın bir süredir bu ülkeyi yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin emeklilik alanında da çok ağır bir tablosunu yaşıyoruz. Rakamlar, veriler söylendi. Bundan 20 yıl önce en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 40 üstündeyken bugün neredeyse yarılarına kadar dönem dönem gerileyebiliyor.”