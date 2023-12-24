Adaletsiz sistem değişmeli

Vergi sistemi Şimşek'in açıklaması ile gündem oldu. Tahsil edilemeyen vergiler kara deliğe döndü. Vergi Uzmanı Türkmen, "Nereden buldun sorusunu soracak bir düzenleme ile gelir vergisi sistemi değişmeli" dedi.

BirGün ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Vergiyi tabana yayacağız” sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı ancak son bütçe sonuçları gerçekleri ortaya koydu. Rakamlar vergide ayarın kaçtığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şimşek, sözlerine açıklık getirerek "Yanlış anlaşıldık. Bizim derdimiz vergi vermeyen, kayıt dışında olanlar. Onları sistemin içerisine almak. Yani vergiyi tabana yaymak demek, kayıt dışılıkla mücadele etmektir. Bu literatürde var olan bir şey, ben üretmiyorum. Biz vergi reformlarıyla, ödemeyenlerin üzerine gideceğiz. Vergide adaleti iyileştirmemiz lazım” demişti.

Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, Türkiye’de vergilerin yüzde 65’inin 85 milyon tarafından ödendiğini kaydetti. Türkmen, “Vergiye tabii olmayan alanları kayda alacağız diyor, sayın Bakan, onun için de gelir vergisi sistemini değiştirmek gerekiyor. ‘Nereden buldun’ sorusunu soracak düzenlemeyi getirirse onun samimiyetine inanırız” diye konuştu. Türkmen, vergi sistemi içerisindeki en büyük problemlerden biri olan tahsil edilemeyen vergilere dikkat çekti. Ocak-Kasım döneminde tahsil edilemeyen toplam vergi gelirleri tutarı 849 milyar 131 milyon oldu. Bazı tahsil edilemeyen kesinleşmiş vergilerin devlet tarafından hiçbir suretle tahsil edilemeyeceğini vurgulayan Türkmen, “30 senedir zaman aşımının getirdiği bir yol var. Toplam içerisinde tahsil edilemeyecek tutarın 300 milyar lira civarında olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

KREDİ GİBİ KULLANILIYOR

Kasım itibarıyla 326,9 milyar TL dahilde alınan, 216,5 milyar TL de ithalde alınan KDV tahsil edilemediğine dikkat çeken Türkmen, “Finans yolları kapanan şirketler KDV’yi kredi gibi kullanıyorlar ve yatırmıyorlar. Ayrıca ücretli çalıştıranlar da stopajı kesiyor ama ödemiyor. Tahsil edilemeyen vergiler içerisinde en yüksek rakamı bunlar oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Kasım verilerine göre beyana dayalı gelir vergisinin yüzde 59’u, basit usulde gelir vergisinin ise yüzde 26’sı tahsil edilebildi. Basit usulde gelir vergisi tahsilatının düşüklüğüne değinen Türkmen, “Bilinçli bir tercih kimse tahsil etmek için uğraşmıyor” dedi. Kayıtdışı ekonomiye dayalı bir büyüme olduğuna dikkat çeken Türkmen, “Kayıtlı ekonomi kadar kayıt dışı ekonomi var. O yüzden bu kriz dönemlerinde bize fazla bir şey olmuyor. Sistem bir yolla kendini götürüyor. İki yılda bir af çıkıyor. Buradan tahsilat yapıyor. Son 7 yılda 6 defa af çıktı. Buradan 300 milyar TL üzerinde tahsilat yapıldı, ‘O bana yetiyor’ diye bakılıyor’” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Şimşek klasiği

2010: Vergileri tabana yaymanın, herkesten makul düzeyde vergi almanın…

2011: Gerek mevzuatın sadeleştirilmesi gerekse verginin tabana yayılarak...

2012: Vergi tabanını genişleteceğiz.

2013: "Bu saydıklarımızın hepsi vergiyi tabana yaymak amacı” gibi bir şeyler söyledi...

2014: Biz vergiyi tabana yayarak birtakım istisnaları...

2015: Buradaki amaç; vergiyi tabana yayarak, kayıt dışılığı azaltarak...

2016: Gelir Vergisi reformu ile birlikte vergilerin tabana yayılmasına çalışıyoruz.

2017: Verginin tabana yayılmasını sağlayacağız.

2018: Vergiyi artırmadan tabana yayacağız