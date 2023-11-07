Adaletsizliğe ve ihmale hayır

Haber Merkezi

Bursa Demokrasi Güçleri, Kent Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasıyla "Adaletsizliğe, ihmale, savaşa, gericiliğe ve yoksulluğa hayır" dedi.

Açıklamada, 17 Aralık Pazar günü saat 15.00’te Kent Meydanı’nda "Yoksulluğa karşı büyük Bursa buluşması" başlıklı bir eylem düzenleneceği de duyuruldu. Bursa Demokrasi Güçleri adına açıklamayı Ahmet Keskin okudu. Son günlerde gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilere değinen Keskin, “AYM kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ve CMK’de belirtilen en üst tutukluluk süresi dolmasına rağmen tahliye edilmeyen Gültan Kışanak, hukuki dayanaktan yoksun şekilde cezaevinde tutuluyor" dedi. Keskin, başta Gazze olmak üzere Ortadoğu'nun her yanının, emperyalist güçlerin yeniden yeniden sömürebilmesi için savaş alanına dönüştürülmesinin sürdüğünü söyledi. Aydın Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdunda bindiği asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ı da anan Keskin, ihmaller zincirine karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.