Adaletsizliği bitirin

Türkiye’de hasta tutukluların cezaevlerinde yaşadığı sorunlara yönelik Almaya’da “Adalet nöbeti” tutuldu. Milletvekili Mahmut Dindar ise cezaevlerinde kötü muamelenin engellenmesi için araştırma önergesi sundu.

Haber Merkezi

Cezaevlerinde yaşanan usulsüzlükler kamuoyuna yansımaya devam ediyor. Birçok işkence ve kötü muamele iddiasının yanı sıra hasta tutukluların tahliyesi için yapılan açıklama ve eylemler de ülke sınırları dışına taştı.

Almanya’nın Köln kentinde Dayanışma’nın Sesi Derneği tarafından düzenlenen 111. Adalet nöbetinde hapishanelerdeki hasta tutuklular için “adalet nöbeti” düzenlendi. Merkezi Tren İstasyonu önünde düzenlenen eyleme 31 yıldır tutuklu bulunan Nevzat Öztürk’ün kızı Jiyan Öztürk, “Tehdit Altında Haklar Derneği” (GfbV) Temsilcisi Dr. Kamal Sido, Köln Belediye Meclis üyeleri Claudia Brock (SPD), Michael Weisenstein (Die Linke), Volker Görzel (FDP), Gerd Brust (Yeşiller) ve Dr. John Akude (CDU) katıldı. Dayanışma’nın Sesi Derneği adına yapılan konuşmada Temmuz ayında tutuklanan gazetecilere ve Edirne’de tutuklanan Fadime Çelebi ve Orhan Çelebi’nun durumuna dikkat çekildi. Konuşmada ayrıca Türkiye’de halen 60 Almanya vatandaşının tutuklu olduğu belirtildi.

CEZAEVLERİ DENETLENSİN

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar da cezaevlerinde işkence ve kötü muamelenin önlenmesi amacıyla Meclis Başkanlığına araştırma önergesi sundu. Önergesinde, mahpusların temel hak ve özgürlükleri sistematik bir şekilde kısıtlandığı, cezaevi idareleri ve görevlilerinin hak temelli bir yaklaşım içerisinde olmadığı, dönem dönem işkence, kötü muamele ve onur kırıcı tutum ve davranışların geliştiği, mahpusların yasal haklarının ihlal edildiğinin kamuoyuna yansıdığını belirtti. Van Milletvekili Dindar, başka bir önergesinde de Antalya S Tipi cezaevinde bulunan hasta mahpus Burhan Barut’un durumunu sordu. Ayrıca, Barut’un maruz kaldığı işkence ve kötü muameleyle ilgili Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna başvuru yaptı.

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HASTALAR TEDAVİYE ERİŞEMİYOR

Ağrı Barosu Cezaevi Komisyonu Patnos L Tipi Cezaevi için rapor hazırladı. Raporda tutukluların en temel insan haklarının askıya alındığı belirtilirken hastaların tedaviye erişemediği vurgulandı. Cezaevinde yeterli doktor ve sağlık personeli bulundurulmadığı, kurum revirindeki doktorların sık sık değişmesi sebebiyle tutukluların tedavi sürecinde aksamalara sebebiyet verildiği ifade edilen raporda, “Hastane sevklerinin geç yapıldığı, jandarma birimleri tarafından tedavi için hastaneye götürülen mahpuslara tedavi esnasında dahi kelepçe uygulandığı, hastanelerde ve revirde kelepçeli muayenenin yapıldığı” aktarıldı. Ağız içi aramaların sürdüğü belirtilen raporda, bu nedenle hasta tutukluların hastaneye gitmek istemedikleri vurgulandı.