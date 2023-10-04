Adamlar, dinleyiciyi notalarına çağırıyor

Kültür Sanat Servisi

Alternatif müziğin önemli Adamlar, kendi tanımlamalarıyla ‘’hip-hop’tan uzun havaya, tango’dan rock’ın en yoğun hallerine yükselen bir dalgalanmanın içindeki’’ müzikleriyle 22 Kasım Çarşamba akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

2014’te yayınladıkları ‘Eski Dostum Tankla Gelmiş’ isimli albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 2016’da yayınladıkları ‘Rüyalarda Buluşmuşuz’ ve 2019’da ‘Dünya Günlükleri’ isimli albümleriyle dinleyiciyle buluşmuştu. 2021’de yayınladıkları ‘Harekete Kimse Mâni Olamaz Part I’ ile bambaşka melodiler yakalamayı hedefleyen grup, 2023’te devamı niteliğindeki ‘Harekete Kimse Mâni Olamaz Part II’ ile değişen ve yenilenen tarzlarını, hız kesmeden sürdürdükleri çalışmalarıyla pekiştiriyor. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi Sahne Üstü Ayakta gerçekleştirilecek Adamlar konserinin 22 Kasım biletleri passo.com.tr’de satışta!