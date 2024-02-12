Adana Belediyesi'nde silahlı saldırı: Özel Kalem Müdür Vekili ağır yaralı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, makamında bir belediye çalışanının silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Güdük'ün durumunun kritik olduğu öğrenildi. Valilik, saldırganın Belediye Halk Ekmek çalışanı olduğunu ve saldırıyı “alacak-verecek meselesi” nedeniyle gerçekleştirdiğini ifade etti. Saldırgan teslim oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

DHA'nın aktardığına göre, olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı.

Samet Güdük

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan saldırganın olayın ardından polise teslim olduğu belirtildi.

"BELEDİYE ÇALIŞANI SALDIRDI"

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Zeydan Karalar konuya ilişkin açıklama yaptı.

Karalar, açıklamasında, "Vedalaşırken çalışan personellerden biri tarafından vuruldu. 2 el ateş ediyor. Kardeşimizin durumu kritik. İşe aldığımız bir çalışan tarafından saldırı düzenlendi" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "Kan arayışımız var. 3 kurşun isabet etti kendisine. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalanmadı henüz. 40 yaşlarında çok genç bir kardeşimiz Samet Güdük. Çok üzgünüm umarım iyileşir" diye konuştu.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olayın alacak meselesi yüzünden gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şüpheli emniyete gelerek teslim olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, saldırganın belediyede Halk Ekmek bünyesinde çalışan M.G. isimli şahsın olduğu, saldırganın olayın ardından suç aleti ile birlikte şehir merkezinde yakalandığı ifade edildi.

Güncellenecek...