Adana Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Adana Büyükşehir Belediyesine düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salıverilen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı M.Ç. ve belediyenin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Y.D. hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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