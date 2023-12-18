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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Güncel
  • 18.12.2023 08:13
  • Giriş: 18.12.2023 08:13
  • Güncelleme: 18.12.2023 08:46
Kaynak: DHA-İHA
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
Fotoğraflar: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın danışmanlarından birinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Adanaİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

BAŞKAN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

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