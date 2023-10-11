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Adana'da 12 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Adana’da 12 yaşındaki çocuk 13’üncü kattaki evlerinin balkonunda aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 11.10.2023 10:03
  • Giriş: 11.10.2023 10:03
  • Güncelleme: 11.10.2023 10:05
Kaynak: İHA
Adana'da 12 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda Ege Erdem P. (12) dengesini yitirerek evlerinin balkonundan aşağı düştü.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğunu hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Ege Erdem’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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