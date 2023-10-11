Adana'da 12 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Adana’da 12 yaşındaki çocuk 13’üncü kattaki evlerinin balkonunda aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda Ege Erdem P. (12) dengesini yitirerek evlerinin balkonundan aşağı düştü.
Sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğunu hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Ege Erdem’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.