Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Adana'da saat 12:02'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana Saimbeyli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12:02'de meydana gelen depremin derinliği 7.04 km olarak ölçüldü.