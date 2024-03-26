Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Adana'da saat 12:02'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana Saimbeyli'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12:02'de meydana gelen depremin derinliği 7.04 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 26, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-03-26
Saat:12:02:06 TSİ
Enlem:37.84306 N
Boylam:36.25917 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/KX1fEnFoT9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi