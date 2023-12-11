Adana'da 374 kişiyi 150 milyon TL dolandıran 5 kişi tutuklandı

Adana'da ünlü markaların internet sitelerini taklit edip 'oltama' yöntemi, araç alışverişi yapmak isteyenleri de 'dijital sazan sarmalı' yöntemiyle 374 kişiyi 150 milyon TL dolandırdığı belirlenen 5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 lüks araç, çok sayıda ev ve 22 bin 884 metrekare arsaya tedbir kararı uygulandı.

Adana'da, 'dijital sazan sarmalı' ve 'oltalama' yöntemiyle 374 kişiyi 150 milyon TL dolandırdığı belirlenen 5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emniyet ünlü markaların internet sitelerini taklit edip 'oltama' yöntemi, araç alışverişi yapmak isteyenleri de 'dijital sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdığı belirlenen şebekeyi belirledi.

Ali B. ile kardeşi Bekir B.'nin yönettiği 10 kişilik şebekenin oltalama ve sazan sarmalı yöntemiyle ağlarına düşürdüğü 374 kişiyi yaklaşık 150 milyon TL dolandırdığı saptandı. Bu tespitlerle ekipler, Ali B. ve Bekir B. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Murat D., Mehmet S., Vedat Ö., Mehmet Emin S., Murat T. ile İsa Y.'yi adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

ARAÇ, GAYRİMENKUL VE KRİPTO PARA ALINMIŞ

Polisin, adreslerdeki aramalarında 2 bin 400 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden Murat D.'nin, suçta elde edilen parayı Ali B. ile kardeşi Bekir B.'ye getirdiği, başta kripto para olmak üzere araç ve gayrimenkul alarak akladıkları saptandı.

Ali ve Bekir B. kardeşlerin, dikkat çekmemek için mal varlıklarını yakın akrabalarının üzerine yaptıkları belirtildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI

Öte yandan şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 6 lüks araç, çok sayıda ev ve 22 bin 884 metrekare arsaya tedbir kararı uygulandı.

Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddeden şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ali B., Bekir B., Murat D., Mehmet S. ve Vedat Ö. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.