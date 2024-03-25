Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.10'da gerçekleşen depremin derinliğinin 7.02 kilometre olarak ölçüldüğü bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-03-25
Saat:13:10:46 TSİ
Enlem:37.85194 N
Boylam:36.25056 E
Derinlik:7.02 km
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