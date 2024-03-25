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Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 25.03.2024 13:22
  • Giriş: 25.03.2024 13:22
  • Güncelleme: 25.03.2024 13:26
Kaynak: Haber Merkezi
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 13.10'da gerçekleşen depremin derinliğinin 7.02 kilometre olarak ölçüldüğü bildirildi.

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