Adana'da 5 kişi tarafından darbedilen ve bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 2'si kadın 5 kişi tarafından hem darbedilen hem de bıçaklanan 26 yaşındaki Selam Şenci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güncel 27.02.2024 08:56 Giriş: 27.02.2024 08:56

Güncelleme: 27.02.2024 09:01 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA