Adana'da 74 yaşındaki kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Adana’da 76 yaşındaki Abdullah Sarı isimli erkek, evli olduğu kanser hastası 74 yaşındaki Naile Sarı’yı sırtından tabancayla vurarak katledip, polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sarı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kadın 28.08.2023 10:06 Giriş: 28.08.2023 10:06

Güncelleme: 28.08.2023 10:12 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA