Adana'da 74 yaşındaki kadın, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü
Adana’da 76 yaşındaki Abdullah Sarı isimli erkek, evli olduğu kanser hastası 74 yaşındaki Naile Sarı’yı sırtından tabancayla vurarak katledip, polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sarı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana'da, evli olduğu kanser hastası Naile Sarı’yı (74) sırtından tabancayla vurarak öldüren Abdullah Sarı (76) isimli erkek, kontrol noktasında polise teslim oldu.
DHA'nın haberine göre; olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Evde, Abdullah ve Naile Sarı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı, evli olduğu Naile Sarı'yı tabancayla sırtından vurdu.
Tabanca sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Naile Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Naile Sarı’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi’ne giderek buradaki kontrol noktasında, polislere teslim oldu.
Gözaltına alınan Sarı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.