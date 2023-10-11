Adana'da 8 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

Adana'da, Ahmet Yüksel isimli şahıs, aralarında husumet olan ailenin 8 yaşındaki oğlunu silahla yaraladı. Saklandığı adreste yakalanan Yüksel, emniyetteki işlemleri tamamlanan Yüksel, adliyeye sevk edildi.

Adana'da husumetli olduğu 31 yaşındaki Ahmet K.'nin oğlu 8 yaşındaki M.K.'yi tabancayla kasığından vuran 23 yaşındaki Ahmet Yüksel, yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde rastgele ateş ettiğini öne süren Yüksel, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan Ahmet K., 2 yıl önce husumetli oldukları Yasin Yüksel tarafından tabancayla bacağından vurulup, yaralandı.

Damarları parçalanan Ahmet K.'ye yapay damarlar takıldı. Şikayet sonrası gözaltına alınan Yasin Yüksel, tutuklandı. İddiaya göre; şikayetini geri çekmesi için Ahmet K. ve eşi Hülya K.'ye baskı yapan Yüksel ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. Ahmet K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, hala tutuklu olan Yüksel'in ailesinden bazı kişiler evine gidip, tehditler savurdu.

"ÇIKARLARSA YİNE SALDIRIRLAR"

11 gün önce ilk olarak Ahmet K.'nin annesi Zehra K. Yüksel ailesi tarafından darp edildi. 7 Ekim'de de Yasin Yüksel'in ağabeyi Ahmet Yüksel ile kardeşi 16 yaşındaki A.A., parkta oynayan Ahmet K.'nin oğlu 8 yaşındaki M.K.'yi tabancayla kasığından yaraladı. O sırada yanında olan annesi Hülya K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. M.K., olaya ilişkin, "Parkta oynuyordum. Motosikletle gelip, bize ateş ettiler. Çok canım yandı. Beni vuranların cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Çünkü çıkarlarsa yine saldırırlar" diye konuştu

Olayın ardından polis ekipleri, Ahmet Yüksel'i saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yüksel, ifadesinde, 2 aile arasında husumet olduğunu, daha önce de kavga ettiklerini öne sürdü.

Olay günü de kavga çıktığını iddia eden Yüksel, rastgele ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yüksel, adliyeye sevk edildi.