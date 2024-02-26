Adana'da babasının bıçakladığı 19 yaşındaki Dilan ağır yaralandı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Turhan Ö. isimli erkek, 19 yaşındaki kızı Dilan Ö'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Turhan Ö, yakalanıp gözaltına alınırken Dilan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Adana'da 19 yaşındaki kızını bıçaklayarak ağır yaralayan Turhan Ö. gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Turhan Ö, uyuşturucu kullandığını iddia ettiği ve bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile sokakta karşılaştı.

Turhan Ö, kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. Dilan Ö. ağır yaralanırken, Turhan Ö. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Dilan Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Turhan Ö. ise bir sokakta yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin sürdüğü belirtildi.