Adana'da bir erkek, boşandığı kadını eve kilitleyip ikameti ateşe verdi!

Boşandığı erkeğin kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde mahsur kalan kadın ağır yaralandı. Kaçan zanlı olaydan bir süre süre sonra gözaltına alındı, yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı. Zanlı erkeğin hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşandığı kadını eve kilitleyip ikameti ateşe vererek kaçtığı belirtilen erkek, gözaltına alındı.

57 yaşındaki Muhammet G.i Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan boşandığı 41 yaşındaki Fadime K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Bu sırada 17 yaşındaki oğlu Erol G'yi markete gönderen Muhammet G, Fadime K. içeride olduğu sırada evin kapısını kilitleyip ikameti ateşe vererek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri evdeki yangını söndürdü.

Fotoğraf: AA

Evde mahsur kalan ve banyoya sığınan Fadime K'yi de kurtaran ekipler, kadına oksijen maskesiyle müdahalede bulundu.

Yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Fadime K. ile marketten döndükten sonra evdeki dumandan etkilenen oğlu Erol G, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evi ateşe verdiği sırada kollarından yaralanan şüpheli Muhammet G. ise olaydan bir süre sonra merkez Sarıçam ilçesinde yakalandı.

KADININ SAĞLIK DURUMU AĞIR

Hastanede tedavisi süren Fadime K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muhammet G'nin de kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü, Erol G'nin de tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Muhammet G. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi.