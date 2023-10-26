Adana'da bir erkek, evli olduğu kadını baltayla katletti!

Adana'da, emekli öğretmen olduğu belirtilen bir erkek, evli olduğu kadını baltayla öldürdü. Zanlı, polislerce gözaltına alındı. İbrahim C'nin 10 gün önce de evini yakmaya çalıştığı öne sürüldü.

Erkek şiddeti, baskısı ve cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadın, evli olduğu erkek tarafından baltayla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki İbrahim C, muhtarlığa giderek evli olduğı 65 yaşındaki Ayşe C'yi evlerinde başına baltayla vurarak öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine muhtarlık görevlileri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, iki katlı müstakil evin üst katında Ayşe C'yi öldürülmüş halde buldu.

Polis ekipleri, muhtarlıkta bekleyen İbrahim C'yi gözaltına aldı. İbrahim C'nin emekli öğretmen olduğu öğrenildi. İbrahim C'nin ayrıca psikolojik sorunları bulunduğu iddia edildi.

10 GÜN ÖNCE EVİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Çiftin komşusu Filiz Öz yaklaşık 10 gün önce İbrahim C'nin evini yakmaya çalıştığını öne sürdü.

Ayşe C'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı 7 Mayıs 2020'de evinin penceresinden tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtığı için yakalanmış, bu sırada komşuların yardımıyla evden çıkmayı başaran eşi Ayşe C. de gazetecilere konuşmuştu.