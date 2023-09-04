Adana'da bir erkek, kızıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü genci darp edip bıçakladı

Adana Otogarı’nda bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A.'yı (25) darp ettikten sonra bıçakla boğazından yaraladı. Esnafın kurtardığı ağır yaralı Ulaş A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adana Otogarı’nda sabah saatlerinde kimliği henüz açıklanmayan 55 yaşlarındaki erkek, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A.'ya saldırdı. Saldırgan, daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı etrafa savurdu. Bu sırada elinden yaralanan Ulaş A. yere düştü. Saldırgan, daha sonra Ulaş A.'yı bıçakla boğazından yaraladı. Olayı gören çevredeki esnaf araya girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, yere yatırdıkları saldırganı gözaltına aldı.





Sağlık ekiplerini bekleyen esnaf ise önce sandalyeye daha sonra yere oturttukları Ulaş A.'nın boğazına tampon yaptı.

HASTANEYE KALDIRILAN GENCİN DURUMU KRİTİK

Kanlar içinde kalan ve şoka giren Ulaş A.'yı, esnaf sakinleştirmeye çalıştı. Ağır yaralı Ulaş A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.





