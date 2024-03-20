Adana'da bir grup "ramazanda edepsizlik yapmayın" diyerek spor salonuna çöp döktü

Adana’da bir grup kadın, “Ramazanda edepsizlik yapmayın” diyerek evlerinin altındaki spor salonuna çöp döktü. Salon görevlileri ve grup arasında çıkan tartışmanın ardından taraflar karşılıklı şikayetçi oldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir grup kadın, müzik sesi ve sporcuların kıyafetlerini bahane ederek "Ramazanda edepsizlik yapmayın" diyerek spor salonunu basarak çöp döktü.

Olay, ilçeye bağlı Gürselpaşa Mahallesi Yaşar Baydoğan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup kadın evlerinin altındaki spor salonundan gelen müzik sesi ve sporcuların giyiminden 'rahatsız oldu.' Salonda giden kadınlar, görevlilerle tartıştı.

"Ramazanda edepsizlik yapmayın, apartmanın huzuru kalmadı" diye tepki gösteren grup, iş yerinin içine ve çevresine çöp döktü.

Yaşananlar, salondakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar, polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu.