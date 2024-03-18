Adana'da bir kişi, kaldığı günübirlik kiralık dairede öldürüldü

Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan kişi tabancayla öldürüldü. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan 34 yaşındaki Selahattin Ayan, 16 Mart'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce odasında tabancayla vuruldu.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayan'ın tabancayla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.