Adana'da bir kişi polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı

Adana’da bir kişi pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenledi. Karşı ateşle kolundan vurulduktan sonra kaçan saldırgan yakalanıp, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.

Olay, 22 Şubat gecesi ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’nde meydana geldi. Polis merkezinin otopark kapısının açılmasıyla elindeki pompalı tüfekle içeri giren şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına rağmen havaya ve merkeze ateş açtı.

Polis ve bekçilerin de karşılık vermesiyle kolundan vurulan şüpheli, koşarak kaçtı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkezdeki ekiplerin anonsuyla bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis, saklandığı adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.