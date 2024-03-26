Adana'da cinsel istismarla suçlanan imam tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde imam M.A, Kuran kursu için camiye gelen 22 yaşındaki Ç.K'yi 9 yaşından beri istismar ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Adana'da imam M.A, Kuran kursuna gelen 22 yaşındaki Ç.K'yi 9 yaşından bu yana istisimar ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’na cami imamı M.A’nın kursa gelen Ç.K. adlı kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç.K, Kuran öğrenmek için gittiği camide imam M.A’nın ilk kez 9 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu durumun 2022 yılına kadar her hafta devam ettiğini söyledi.

TEHDİT ETMİŞ

Ç.K, imamın istismar sırasında cep telefonu ile kaydettiği görüntülerle kendisini tehdit etmesi nedeniyle korktuğunu söyledi.

Gözaltına alınan imam M.A, suçlamayı kabul etmedi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A, tutuklandı.