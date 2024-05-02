Adana'da çocuğa taciz iddiası: Aile evden atıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 30 Nisan'da evinin yanında bulunan boş arazide oynayan 4 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen 11 yaşındaki H.F. isimli çocuk, ailesi ile birlikte yaşadığı evden atıldı.

Adana'da sokakta oynayan 4 yaşındaki erkek çocuğu A.K'ye cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 11 yaşındaki çocuk ve ailesi evden atıldı.

Olay, 30 Nisan akşamı Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi.

Evin yanında bulunan boş arazide oynayan 4 yaşındaki A.K'nin Suriye asıllı H.F.'nin cinsel tacizine maruz bırakıldığı ileri sürüldü.

Annesi tarafından boş arazide iç çamaşırları dışarı çıkmış halde bulunan çocuk, Suriyeli komşularının oğlunun özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

Bunun üzerine S.K. ile evine gittiği komşusu arasında tartışma çıktı. Olayı duyan mahalleli ise Suriyeli ailenin evine girip, tepki gösterdikten sonra eşyalarını sokağa attı.

AİLEYİ LİNÇ ETME GİRİŞİMİ

Bölgede toplanan kalabalık, aile bireylerini linç etmek isterken bazı kişilerin araya girmesiyle sakinleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, eve geldikten sonra güvenlik önlemi alıp, aileyi mahalleden uzaklaştırdı. Anne S.K. ile çocuğu A.K, Çocuk İzlem Merkezi'ne götürüldü.

İddialarla ilgili polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.