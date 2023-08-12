Adana'da Cumartesi Anneleri'ne destek eyleminde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Adana'da Cumartesi Anneleri ile dayanışmak amacıyla gerçekleştirmek istedikleri açıklamada gözaltına alınan 39 kişi, serbest bırakıldı.

Adana'da insan hakları savunucularının Cumartesi Anneleri’yle dayanışmak için düzenlediği eylemde gözaltına alınan 39 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 5 avukat hastane kontrolünün ardından serbest bırakıldı. 34 kişi ise Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde haklarında "2911 ve görevli memura görevini yaptırmama" iddiasıyla işlem yapılarak serbest bırakıldı. Öte yandan gözaltına alınan çok sayıda kişinin darp raporu aldığı belirtildi.

İHD Adana Şubesi, sanal medya hesabından, "Hukuksuz, Keyfi yasaklarınıza boyun eğmeyeceğiz! Gözaltılarınız, baskılarınız bizleri yıldıramayacak! Demokratik haklarımızı kullanmaktan, Adalet ve Hakikat talebimizden, vazgeçmeyeceğiz.Cumartesi Annelerinin sesi olmaya devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu.

Yaşananlara dair İHD Adana Şube binasında basın toplantısı düzenlenecek.