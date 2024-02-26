Adana'da evde yangın: Anne ve 2 oğlu yaşamını yitirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında Zeynep Parlak ile oğulları Sefa ve Sezer Parlak hayatını kaybetti.

Güncel 26.02.2024 09:21 Giriş: 26.02.2024 09:21

Güncelleme: 26.02.2024 09:23 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA