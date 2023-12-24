Adana'da fabrikadan sızan gaz 36 kişiyi zehirledi

Adana'da bir fabrikanın LPG tankından çevreye yayılan gaz sızıntısından etkilenen 36 kişi hastaneye kaldırıldı. gazdan etkilenen yurttaşların sağlık durumunun iyi olduğu, birçoğunun taburcu edildiği belirtildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan bir fabrikadan sızan gazdan etkilenen 36 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan ilçesinin Kösreli Mahallesi'nde U.B.'ye ait mısır kurutma fabrikasındaki LPG tankından, gece saatlerinde sızan gaz 36 kişinin zehirlenmesine sebep oldu.

Rüzgarın etkisiyle yayılan gaz, Kösreli başta olmak üzere Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde yaşayanları etkiledi.

Mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik yaşayan 36 kişiden bazıları ambulanslarla bazıları da yakınlarının araçları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

36 kişi tedavi altına alınırken, AFAD ekipleri arıza nedeniyle oluşan gaz sızıntısını kesti.

Hastanede tedavi gören yurttaşların durumlarının iyi olduğu, çoğunun taburcu edildiği belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.